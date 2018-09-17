В США могут запретить продажу электронных сигарет

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США опубликовало документ, согласно которому электронные сигареты признаются одной из "эпидемиологических угроз" и продажу товаров из этой категории необходимо ужесточить или запретить на время исследований, пишет Buzzfeed. 1300 розничных сетей уже получили уведомления об ограничении продажи.

Производителям и продавцам вейпов в США в 60-дневный срок необходимо доказать, что электронные сигареты являются безопасным продуктом, а их продажа происходит строго в соответствии с американским законодательством. На такие шаги американский Минздрав и другие ведомства пошли из-за увеличения распространённости тяжёлых заболеваний среди подростков, возраст которых составляет менее 18 лет, пишет life.ru.

Американские чиновники считают, что электронные сигареты, содержащие меньшее число никотина, чем традиционные табачные изделия, наносят значительный вред организму подростков, что влечёт за собой тяжёлые последствия. Ранее учёные из Университета штата Миннесота выяснили, что замещение электронными сигаретами традиционных табачных изделий может спровоцировать развитие тяжёлых заболеваний, вылечить которые современная медицина не в состоянии.