Демократическая партия намерена начать широкую кампанию по сбору предложений граждан для программы руководства страной. Об этом заявил вице-председатель партии Владимир Чеботарь в эфире передачи „Replica” на телеканале Prime TV.
„Мы начнём широкую кампанию, в рамках которой мы соберём предложения людей, которые впервые сформируют свою собственную программу правления. Задачи решаются внутри страны, и мы приведём Европу к нам в страну. Мы намерены собрать те проблемы, которыми мы будем руководствоваться в правлении”, - пояснил политик. По его словам, граждан также пригласят к участию в дискуссиях, в рамках которых будет осуществляться поиск решений этих проблем, передает IPN.
Заместитель председателя ДПМ также указал на полезность смешанной избирательной системы, поскольку политики, которых предстоит наделить депутатскими мандатами, должны выйти из числа граждан. „Вот почему эта смешанная система хороша: она позволяет нам выявить в избирательных округах тех, кто несёт личную ответственность перед этими гражданами, кто идёт в парламент для того, чтобы служить их голосом, кто отчитывается перед гражданами. Должны существовать очень чёткие механизмы, оттесняющие в сторону тех, кто не выполняет свою работу”, - сказал политик.
Относительно кадровых перестановок в правительстве Владимир Чеботарь отметил, что не должно складываться впечатление, будто с теми людьми, которых снимут с должностей, обойдутся плохо. Каждый из них хорошо справился со своей задачей в течение того периода, на который он был наделён полномочиями. „Теперь настало время для изменений в составе правительства. Самое важное, чтобы эти изменения были сделаны в интересах граждан”, - заявил вице-председатель Демпартии.
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Колумнист "КП" в Молдове