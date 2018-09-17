Чиновники Одесской таможни "подрабатывали" на парфюмерии: на судне из Турции прибыло более 50 тысяч флаконов

Украинские правоохранители разоблачили представителя экспедиторской компании и должностных лиц Одесской таможни в контрабанде парфюмерии и одежды известных мировых брендов.

Как следует из сообщения управления защиты экономики в Одесской области, во время проведения следственных мероприятий оперативники установили, что в порт «Черноморск» на судне из Турции прибыл контейнер, в котором под видом упаковочной пленки находятся парфюмерные изделия и одежда известных мировых марок. Контрабанду товара организовали представители экспедиторской компании и должностные лица Одесской таможни ГФС, передает dumskaya.net.

Планировалось, что по пути следования в режиме «транзит» контейнер будет доставлен на складские помещения, где произойдет замена коробок с парфюмерными изделиями на упаковки с пленкой.

При проведении обыска контейнера выявили более 650 коробов с парфюмерией известных мировых брендов — Chanel, Dior, Givenchy, Kenzo, Paco Rabanne, DKNY и т.д., а также одежда известных мировых марок Puma, Nike, Reebok и другие. Общее количество выявленных товаров — более 50 тысяч флаконов на общую сумму около 10 млн грн.

Начато уголовное производство.