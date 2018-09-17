Десятки тысяч людей станут платить меньше за оформление наследства

Тариф на оформление документов по вступлению в наследство с сегодняшнего дня составляет 150 леев. Соответствующие поправки в Закон о методологии расчета оплат по нотариальным услугам вступили в силу.

Норма предусматривает, что выдача сертификата по унаследованию недвижимости в сёлах, не считая земельных участков сельскохозяйственного назначения и участков, на которых нет построек, будет стоить 150 леев за каждое отдельное недвижимое имущество. Ранее этот тариф мог доходить до 2000 леев.

Напомним, что инициатива о снижении тарифа на оформление документов о наследстве, принадлежит Демократической партии Молдовы. Объявил о неё ранее лидер формирования Влад Плахотнюк.

Согласно статистике, в 2017 было зарегистрировано около 88000 сертификатов о наследстве. В первой половине этого года - уже около 46000.