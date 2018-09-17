Огненный щит-2018: на базе в Бульбоаке стартовали военные учения

Военнослужащие Национальной армии участвуют 17-21 сентября в многонациональных учениях "Огненный щит-2018". Церемония открытия состоялась сегодня на Военной учебной базе в Бульбоаке.

Заместитель начальника Главного штаба Эдуард Охладчук отметил, что цель учений – совместная подготовка артиллерийских подразделений, а также повышение уровня взаимодействия между армиями партнерских стран.

Он также подчеркнул, что в учениях, организованных в центрах военной подготовки всех гарнизонов, принимают участие около 800 офицеров и субофицеров Национальной армии, а также военнослужащие из Румынии и США.

Многонациональные учения «Огненный щит» проходят в Молдове четвертый год подряд, и являются частью учебного плана Национальной армии, передает Молдпрес.