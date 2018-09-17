Россиянин после ссоры выкопал могилу и поставил памятник живой экс-супруге

Житель Кемеровской области после ссоры с бывшей супругой поставил ей на кладбище памятник и принес под дверь ее квартиры крышку от гроба. Женщине пришлось отбиваться от "подарка" в суде.

В суд обратилась женщина, поссорившаяся со своим бывшим мужем. По ее словам, мужчина поставил в подъезде дома, возле ее квартиры, крышку от гроба, а также вместе со своим сыном выкопал могилу на кладбище и поставил туда надгробный памятник с фотографией бывшей жены.

Женщина обратилась в суд с просьбой закопать могилу и убрать надгробие, а также выплатить ей компенсацию за моральный вред. Мужчина выполнил требование в присутствии главы сельского поселения и судебных приставов. Оба копателя должны выплатить потерпевшей по пять тысяч рублей, передает newsru.com.