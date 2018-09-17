Толстый кот пытался ограбить магазин, но устал и прилег

Посетительница супермаркета Tesco Мелани Моррис-Джонс из британского города Рагби обнаружила ироничную картину в отделе с кормами для животных.

Толстый кот сбил с полки коробку с кормом, но открыть ее не смог. Сдавшись, он просто прилег на коробку и уснул.

Мелани поинтересовалась у кассира, знает ли тот, что в отделе спит несостоявшийся вор. Кассир ответил, что «да, он всегда так делает».

Есть ли у кота хозяин, никто не знал, но, судя по его упитанному виду, кто-то о нем хорошо заботится, передает Моя планета.