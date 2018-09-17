Молдова и Китай подтвердили заинтересованность в углублении диалога

Молдова продолжает выступать за отношения, основанные на доверии и дружбе, взаимовыгодные с Китаеи, которые могут дать новый толчок активизации двустороннего политического диалога, как на законодательном уровне, так и на исполнительном. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Тудор Ульяновски на встрече с министром Международного департамента Центрального Комитета Коммунистической партии Китая Сун Тао.

Молдова и Китай заинтересованы в использовании двустороннего стратегического диалога путем реализации конкретного плана, как на двустороннем уровне, так и путем укрепления мировой торговой системы, и процесса глобализации, в соответствии с приоритетами развивающихся стран и целями глобального развития, передает Молдпрес.

Министр Международного департамента ЦК Коммунистической партии Китая Сун Тао заявил на встрече с главой молдавской дипломатии, что «независимо от географического размера государства или потенциала его экономического развития, голос каждого участника международного права имеет вес на мировой арене и позиция Молдовы на различных международных форумах имеет важное значение для Китая».

Министр Тудор Ульяновски выразил благодарность за поддержку, которую оказывает политическое руководство Китая путем реализации проектов по оказанию помощи, предоставленной в области модернизации таможенной инфраструктуры, и финансовой поддержки, оказываемой в создании эффективной системы связи в отраслевых учреждениях, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения.

В конце обсуждений министр Тудор Ульяновски пригласил собеседника совершить визит в Молдову и Сун Тао принял приглашение, высоко оценив вместе с тем качество молдавских вин.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски совершает 17-21 сентября рабочий визит в Китай, в рамках которого проведет ряд двусторонних встреч на высшем уровне с руководством принимающей страны, а также примет участие в работах Всемирного экономического форума «Летний Давос», который состоится в городе Тяньцзине.