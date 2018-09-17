Из школы во Львове эвакуировали более 400 детей

Во Львове в понедельник, 17 сентября, эвакуировали в церковь 437 учеников из-за появления запаха газа в школе N77 на ул. Выговского, 7А. Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета.

На место события прибыли сотрудники газовой службы, они установили, что запах в школу мог попасть с территории гаражей, которые размещены рядом со школой, пишет Корреспондент.

На их территории неизвестные слили конденсат из газового баллона.

На месте события работают спасатели, которые ликвидируют последствия.

В школе работают сотрудники полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые прибыли на вызов.

По состоянию на 13:15 учеба в школе не восстановлена, ее помещение проветривают и дезинфицируют.