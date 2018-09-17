Американец поплатился за "адское" свидание

Американка по имени Райан (Ryann) рассказала об «адском» свидании, которое она провела с парнем из онлайн-сервиса знакомств. Всю историю девушка опубликовала на своей странице в Twitter.

Сначала американка поделилась фотографией 38-летнего Брэндона (Brandon) — мужчины, с которым она согласилась встретиться на пирсе. Позднее пара решила отправиться в пивной ресторан, пишет lenta.ru.

«Весь путь к бару он говорил о своих ужасных свиданиях, поэтому я тоже рассказала несколько историй. Когда мы сели, он продолжил насмехаться над девушками моего возраста и их ожиданиями в вопросе поиска мужчины», — написала Райан.

Она отметила, что ее спутник грубо вел себя с официанткой: он бросил меню на пол, когда допил первый бокал пива, а также говорил с сотрудницей бара «отвратительно саркастическим и унизительным тоном».

Выпив три пива и съев стейк, Брэндон сказал, что пошел в туалет. Спустя пять минут он прислал СМС с текстом: «Спасибо за ужин! В Калифорнии толстухам не рады».

В итоге девушке пришлось заплатить 50 долларов (около 3,4 тысячи рублей) за ужин, причем она сама выпила лишь один бокал пива за 6 долларов (примерно 400 рублей).

Позднее с Райан связались представители сайта знакомств Bumble, в котором она и познакомилась с Брэндоном. Сотрудники сервиса попросили девушку отправить всю информацию о профиле ее сбежавшего спутника, чтобы как можно скорее удалить его профиль из базы.

История американки за несколько дней набрала вирусную популярность. Неравнодушные пользователи разыскали аккаунт Брэндона в Instagram, который содержал множество расистских высказываний и фотографий полных людей. После этого юзеры начали писать мужчине гневные комментарии с различными оскорблениями. На данный момент его профиль закрыт.