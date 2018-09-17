В Германии смертельно больную фанатку привезли на матч хоккейной команды, чтобы исполнить её мечту

Немецкая хоккейная команда Hamburg Crocodiles исполнила мечту смертельно больной фанатки, 75-летней Карин Берендт. Женщина хотела ещё раз вживую увидеть игру любимого клуба.

Чем больна Берендт — неизвестно, однако, судя по фотографии, она не может самостоятельно передвигаться и ей необходимо лежать. Жить ей осталось «несколько недель».

Берендт выделили отдельное место на арене, помощь в транспортировке оказала благотворительная компания Der Wünschewagen , которая исполняет желания смертельно больных.

Crocodiles победили команду Hannover Scorpions со счётом 4:1, передает tjournal.ru.

Как отметило издание Sport 24, после игры Карен встретилась с капитаном команды Кристофером Шубертом.

Команда также рассказала об истории на своей странице в Фейсбуке: "Какой эмоциональный момент! Во вчерашней игре против Hannover Scorpions фанаты, команда и все ответственные люди показали, что Crocodiles — это большая семья. Карин Берендт — одна из нас. Летом 75-летняя [Карен] сильно заболела, ей осталось жить несколько недель. Но у Карен была важная мечта — увидеть, как играют её Crocodiles. Компания Der Wünschewagen помогла исполнить её мечту, а команда и фанаты позаботились о прекрасном дне. Спасибо тебе за годы поддержки, дорогая Карин"