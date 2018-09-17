Названа предварительная версия причины трагедии на аэродроме в Хорештах

Несчастный случай на аэродроме в Хорештах, в результате которого погиб инженер, произошёл из-за технической неисправности летательного аппарата. Такова предварительная версия расследования прокуратуры Яловенского района.

В прошлый четверг мужчина должен был проверить техническое состояние самолёта после ремонта. Он завёл мотор, нажал на педаль ускорения и врезался в другой самолёт, стоящий на аэродроме.

60-летний инженер погиб на месте. А его жена скончалась от остановки сердца после того, как узнала о его смерти. Открыто уголовное дело.