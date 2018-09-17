В коммуне Чореску вандалы сломали дорожные знаки, установленные после ремонта дороги

В пригороде Кишинева - коммуне Чореску - вандалы сломали дорожные знаки, установленные здесь после завершения ремонта дороги.

Около 15 новых дорожных знаков и указателей были сломаны и повалены на землю. Местные власти и полиция попросили местных жителей о помощи в установлении личностей нарушителей, передает Инфотаг.

Ранее, такие случаи имели место на трассе в Сорокском районе, капитальный ремонт которой был осуществлен за счет средств США. Там же, местные жители снимали фонари уличного освещения и облицовочную плитку с остановок общественного транспорта.