Два столичных фонтана превратились в мусорные ямы

Два фонтана перед гостиницей Național, не работающие с момента закрытия гостиницы, превратились в мусорные ямы, в которые прохожие бросают стеклянные и пластиковые бутылки и другие бытовые отходы.

Отвечая на вопрос IPN, исполняющий обязанности мэра Руслан Кодряну сообщил, что он наведёт справки и выяснит, кто отвечает за поддержание чистоты этой зоны.

„Я посмотрю, какова ситуация с данным адресом. Он может не быть на нашем балансе, он может находиться на балансе правительства или того учреждения, перед которым располагается фонтан. Мы сообщим более подробную информацию по этому поводу”, - ответил Кодряну.



По словам Руслана Кодряну, ранее он получал жалобы по поводу фонтанов в других парках, и после того, как удавалось установить, на чьём балансе находится конкретный объект, принимались быстрые меры.