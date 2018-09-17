Власти Валлонии на месяц запретили посещать леса на юге коммуны Эталь после обнаружения там пяти кабанов, погибших от африканской чумы свиней (АЧС), сообщил региональный министр сельского хозяйства Рене Колен.
Валлония — франкоязычный регион на юге Бельгии, включающий в себя пять провинций, пишет РИА Новости.
"Находиться в лесу будет разрешено только тем, кто ведет поиск и вывозит трупы кабанов. Никаких мероприятий и лесных работ. Запрет вступает в силу с понедельника на площади 63 тысячи гектаров", — сказал министр журналистам в Брюсселе.
Меры по предотвращению их миграции бельгийские власти совместно обсудят во вторник с министрами сельского хозяйства Франции и Люксембурга.
Ранее власти Валлонии запретили охоту и кормление животных в лесах коммуны Эталь.
Эксперты ветеринарно-санитарной службы Бельгии совместно с экспертами ЕС проверяют поголовье свиноводческих ферм в Валлонии на наличие заболевания АЧС.
Министр сельского хозяйства Бельгии Дени Дюкарм ранее заверил, что вирус АЧС не несет угрозу здоровью человека. Однако эффективной вакцины против АЧС пока не создано. Вирус может легко передаваться от одного животного другому, угрожая поголовью свиноферм.
Как отмечала Afsca, гибель кабанов подтверждает, что вирус АЧС, очаги которого зарегистрированы в Восточной Европе, распространяется на западную часть континента. Случаи заболевания АЧС ранее были установлены в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Венгрии, Румынии, Чехии и Болгарии.
По информации Afsca, "вирус может легко передаваться от одного животного к другому, либо через тесные контакты между отдельными лицами, либо через зараженный материал (транспортное оборудование, сапоги и т. д.) или через остатки пищи, носящие вирус и оставленные человеком".
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Колумнист "КП" в Молдове