Молдова и Китай усилят сотрудничество в таможенной сфере

Таможенные органы Молдовы и Китая активизируют сотрудничество в ряде областей таможенного управления. Договоренности об этом достигнуты в ходе первой двусторонней встречи директора Таможенной службы РМ Виталие Врабие и заместителя директора Главного таможенного управления КНР Ван Лин Цзюня.

На встрече в Пекине стороны договорились подписать в ближайшее время Межправительственное соглашение о взаимной административной помощи, когда проект находится на заключительном этапе координирования. По мнению обеих сторон, это будет способствовать повышению безопасности операций по импорту/экспорту, передает Молдпрес.

В Таможенной службе уточнили, что представители китайской таможни рассмотрят возможность обучения таможенников из Молдовы в Шанхайской таможенной академии.

Официальные лица также посетили завод по установке в Молдове двух стационарных сканеров на таможенных постах в аэропорту и Окнице (железная дорога). Оборудование подарило правительство Китая в рамках проекта технической помощи на сумму 5,7 млн долларов. Первый стационарный сканер Молдова получила в дар от правительства Китайской Народной Республики в 2015 году, он установлен на таможенном посту в Леушенах.

По данным статистики, в 2017 году объем экспорта молдавских товаров в Китай увеличился на 34%. В то же время импорт из Китая вырос на 27%.