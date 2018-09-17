В Магаданской области мальчик поджёг кроватку и сгорел сам

В Магаданской области возбуждено уголовное дело по факту гибели пятилетнего мальчика во время пожара. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.

Инцидент произошёл 15 сентября в посёлке Ола. В квартире находились бабушка и двое детей: четырёхлетняя девочка и пятилетний мальчик, которые играли в кладовой. Женщина в этот момент находилась в смежной комнате, пишет life.ru.

В ходе игры мальчик нашёл зажигалку и решил поиграть с ней. В итоге, он поджёг детскую кроватку и остальные вещи, которые хранились в комнате. В итоге ребёнок погиб.