Маск рассказал о логистическом аде в Tesla

У компании Tesla возникли трудности с логистикой. Они могут помешать в будущем производителю получить прибыль. Об этом рассказал руководитель компании Илон Маск Twitter на своей странице в Twitter.

«Простите, после производственного ада у нас наступил логистический ад, но эту проблему гораздо легче уладить. Мы быстро прогрессируем. Вскоре она должна быть решена», — ответил Маск на жалобу одного из клиентов, который выразил недовольство задержкой поставок.

Сам предприниматель ранее предупреждал, что может быть увеличено время ожидания электромобилей из-за роста поставок в Северной Америке. Эти заявления негативно повлияли на акции производителя, передает 360tv.