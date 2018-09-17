Под Киевом авто с пьяным водителем врезалось в дерево: двое погибших

В городе Богуслав Киевской области нетрезвый водитель автомобиля Жигули ночью не справился с управлением и врезался в дерево, в результате два пассажира погибли. Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря ГУ Нацполиции в Киевской области Николая Жуковича.

"В городе Богуславе в три часа ночи четверо мужчин ехали на автомобиле Жигули, но не справились с управлением, съехали в кювет и столкнулись с деревом. В результате - два пассажира погибли. Водитель и еще один пассажир - в больнице. Все были в нетрезвом состоянии", - сказал он.

Жукович также отметил, что полиция по данному факту начала уголовное производство, передает Корреспондент.