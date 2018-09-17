Стрельба, массовая драка и крики: Сеть шокировали кадры со свадьбы в Ингушетии

В Сети обсуждают видео, на котором гости свадьбы в одном из районов Ингушетии устроили массовую драку.

По информации издания "Обзор", во время въезда колонны автомобилей на территорию ресторана между водителями двух отечественных легковушек произошел конфликт: ни один из них не захотел уступить другому дорогу.

Один из мужчин вышел из своего автомобиля и начал бить черную машину. После этого завязалась массовая драка. Кроме того, на видео отчетливо слышно звуки стрельбы.

Информация об инциденте уточняется. В правоохранительных органах пока не прокомментировали произошедшее, сообщает РЕН ТВ.