OnePlus выпустит телевизор

Компания OnePlus намерена выйти на рынок телевизоров. Вендор объявил о запуске OnePlus TV, передаёт GSM-Arena.

По словам компании, она заинтересована в создании продукта в сегменте бытовой техники. Девайс будет называться OnePlus TV, иметь "премиальный дизайн — как у смартфонов OnePlus", а также подключаться к системе умного дома. OnePlus не уточняет, будет ли использовать для своего телевизора операционную систему Android TV или же разработает собственную ОС, пишет life.ru.

Сроки выхода умного телевизора не уточняются. По слухам, компания может анонсировать его в октябре, а в продажу устройство поступит в начале 2019 года.