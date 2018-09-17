Актер погиб на съемках сцены с массовой дракой

В России во время съемок сериала Смерш погиб мужчина. Инцидент произошел, когда съемочная группа работала над сценой массовой драки. Об этом пишет Дождь. Правоохранительные органы полагают, что причиной стал удар в висок.

"По факту смерти мужчины на съемках телесериала "СМЕРШ" возбуждено уголовное дело. 14 сентября на съемках фильма в городе Тутаеве 50-летний мужчина, предположительно, получил удар в висок во время репетиции сцены массовой драки. В больнице он скончался", - отмечает ведомство.

Следователи ведут допрос всех свидетелей происшествия - членов съемочной группы, и в том числе актера Алексея Макарова, пишет Корреспондент.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.