Государственный бюджет 2019: доллар будет стоить 17,2 леев, а средняя зарплата составит 6,975 леев

Министерство финансов уже разработало проект закона о государственном бюджете на 2019 год. Он должен быть утвержден на ближайшем заседании правительства и к середине октября принят парламентом.

В законопроекте о национальном бюджете прогнозируется, что в 2019 году уровень инфляции составит 4,9%, доллар вырастет до 17,20 леев, средняя номинальная зарплата увеличится на 9% и достигнет 6,975 лей, сообщает allmoldova.

Подоходный налог для физических лиц не изменится в течение следующих трех лет.

Проект закона о государственном бюджете на 2019 год уже подготовлен Министерством финансов, и должен быть рассмотрен и утвержден правительством до конца сентября.