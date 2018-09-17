Семь человек умерло после посещения музыкального фестиваля

Во Вьетнаме семеро посетителей фестиваля Vietnam Electronic Weekend умерли из-за передозировки наркотиками. Об этом пишет NEWS.com.au.

По информации издания, в больницы поступало гораздо больше людей с подобными симптомами. Все они являлись посетителями музыкального мероприятия, пишет Корреспондент.

Точное число пострадавших в полиции пока назвать не могут. При этом ситуацию считают "чрезвычайно серьезной".

Ни подробности произошедшего, ни вид наркотика, спровоцировавшего гибель людей, пока не раскрывают.

Vietnam Electronic Weekend является крупнейшим фестивалем электронной музыки во Вьетнаме. В день трагедии его посетили, в общей сложности, порядка пяти тысяч человек.