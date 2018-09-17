"С заботой о здоровье": свыше ста пенсионеров из села Токуз прошли бесплатный медосмотр

Свыше ста пенсионеров из села Токуз Каушанского района смогли пройти медицинский контроль. К ним в рамках кампании "С заботой о здоровье" приехали неврологи, офтальмологи и эндокринологи.

Консультировали сельских жителей три специалиста из республиканского центра здоровья и два из Каушанского районного центра здоровья.



"Обнаружена катаракта в начальной стадии. На данном этапе нужна коррекция, можно ограничиться лекарствами. У многих пациентов диагностируем глаукому, катаракту и расстройства цветового зрения", - сказала офтальмолог Татьяна Чебану.



"Мы рады такому вниманию со стороны властей. В селе очень много пожилых людей. А они приезжают сами нас консультировать. Поездка в Каушаны стоит 26 леев. А в дороге может давление подскочить. Так что, большое спасибо за заботу о здоровье стариков".



"Это очень хорошо. Я живу в другом конце села. Еле хожу и в Каушаны ездить не могу. В маршрутку сесть не в состоянии".



Специалисты отмечают, что люди в с селах редко обращаются к врачам, поэтому желающих получить консультацию было очень много.



"Многие лечились бессистемно, не соблюдая рекомендаций. Не придерживаются диеты, неправильно питаются.Большинство пациентов страдают ожирением, многие – с диабетом, гипертонией и атеросклерозом. У некоторых все сразу", - сообщила эндокринолог Аурелия Михайлова.



В Национальной организации пожилых людей хотят найти возможность оказывать помощь прикованным к постели пациентам.



"Врачей в населенных пунктах очень мало. Нужно больше специалистов, готовых выезжать в районы, чтобы пожилые люди смогли получать столь необходимые им консультации", - отметила председатель организации Tezaurul Naţiunii Ольга Донцу.



Кампанию "С заботой о здоровье" проводят по инициативе Демократической партии Молдовы. Она стартовала в мае и продлится до конца года. До сих пор медицинское обследование прошли свыше 2200 человек.



