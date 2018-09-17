Премьер-министр выразил признательность за оказываемую Всемирным банком постоянную поддержку, в том числе транш в размере 33,7 млн долларов для операциональных политик развития, выделенный в июле этого года. Павел Филип выразил уверенность в успешной реализации Стратегии партнерства к 2021 году, передает Молдпрес.

Премьер-министр отметил, что правительство предприняло целый ряд действий для обеспечения экономического роста и увеличения поступлений в бюджет. Таким образом, во втором квартале этого года наблюдался экономический рост в 5,2%, а за первое полугодие с. г. он составил 4,5%. В то же время средняя зарплата по экономике в среднем увеличилась на 33%, а средняя пенсия в стране впервые превысила прожиточный минимум.

Стороны также провели активный обмен мнениями по пакету законов, касающихся амнистии капитала, налоговой реформы и поддержки бизнеса.