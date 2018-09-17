В Дондюшанском районе отремонтировали 70% дорог

27 километров местных дорог отремонтируют до конца октября в Дондюшанском районе. На ремонт выделили 32 миллиона леев. Работы завершены уже на 70%.

В селе Кодрений Ной обновляют два участка дороги, которые ведут к центру здоровья, детскому саду, почте и местной церкви.



Водители с нетерпением ждут завершения ремонта.



"Дорога было очень плохая. Когда сделают, будет замечательно".



А в селе Фрасин уже отремонтировали 700 метров дороги, которая связывает его с соседним населенным пунктом Карайман.



Местные власти рады, что сельчане наконец-то будут ходить по хорошим дорогам.



"Сейчас дороги строим к школам и детским садам. Радует, что руководство страны работает на благо людям", - сообщил мэр села Фрасин, Дондюшень Анатолий Боженко.



Дорожники работают в ускоренном режиме, чтобы уложиться в сроки.



"Поздновато начали работу в этом году, ждали подписания контракта. Сроки сместились примерно на месяц", - сказал представитель Drumuri Edineț Леонид Корчмарь.



Программу "Хорошие дороги для Молдовы" запустило правительство по инициативе председателя ДПМ Влада Плахотнюка. В рамках проекта отремонтируют 1200 километров местных дорог. На эти цели потратят свыше полутора миллиардов леев.



