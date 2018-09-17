Оказалось, что «колодец Тора» является входом в большую подводную пещеру в базальтовых плитах побережья. У него имеется и «выход», скрытый под водой. Во время прилива вода заполняет колодец через нижнее отверстие — кажется, что он полон, может даже возникать эффект фонтана.

Любопытно, что это не единственное необычное явление на побережье Орегона. Рядом располагается Фонтанирующий Горн — карстовая пещера с отверстием наверху. Во время мощного прилива воды вылетает из отверстия высоко вверх, отмечает Моя планета.