Перестановки в правительстве обсудят на совещании в Демократической партии

Перестановки в правительстве обсудят сегодня на совещании в Демократической партии. О грядущих изменения в составе кабмина объявил Влад Плахотнюк по итогам заседания Национального политического совета ДПМ.

Он подчеркнул, что работу министров оценили эксперты и жители страны, озвучившие свое мнение на встречах с представителями партии.

А премьер-министр Павел Филип посчитал, что перестановки нужны для повышения эффективности работы правительства.

Последний раз состав кабмина менялся в декабре. Число министерств сократили с 16-ти до девяти, а вместо заместителей министров назначил госсекретарей. Тогда же учредили новый пост - вице-премьера по европейской интеграции.