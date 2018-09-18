"Prima Casă": одобрено 416 заявок на покупку жилья, еще 34 находятся на рассмотрении

Одобрено 416 заявок на покупку жилья по программам "Prima Casă". Еще 34 находятся на рассмотрении. Такие данные представила Организация по развитию малых и средних предприятий.

По программе "Prima Casă-1" выдан 341 ипотечный кредит под гарантии государства. По программе "Prima Casă - 2", предназначенной для бюджетников, - 32 кредита. По "Prima Casă 3", которой могут воспользоваться семьи с детьми, уже получено 43 займа.

Кредиты по госпропрограмме приобретения жилья выдают пять банков. Общий объем выданный займов превысил 183 миллионов леев. Сумма госгарантий составила более 91 миллиона.

Средняя стоимость жилья, которое покупают по программам "Prima Casă", чуть выше 547 тысяч леев. Средняя площадь приобретаемого жилья - 58 квадратных метров.