Молдова заняла седьмое место в рейтинге стран по уровню физической активности среди мужчин

Молдова вошла в десятку стран-лидеров по уровню физической активности среди мужчин. Рейтинг на основе исследования 53 государств составила ВОЗ. Наша страна расположилась на седьмой позиции.

Постоянно спортом занимается 87% молдавских мужчин. Опережают их по этому показателю жители Кыргызстана, Греции, Украины, Узбекистана, Польши и Беларуси.

Лишние килограммы есть менее чем у 55% молдавских мужчин. На первом месте по этому показателю - Мальта, где от лишнего веса страдают почти три четверти представителей сильного пола.

Уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди мужчин в Молдове - менее 18%. Самые тревожные показатели в Казахстане - 33% смертности. Самый низкий уровень в Дании - чуть более 10%.

В то же время Молдова вошла в число лидеров по уровню распространения ВИЧ, табакокурения и алкогольной зависимости. Годовой объем потребления спиртных напитков на одного мужчину в нашей стране превышает 25 литров.

Также Молдова среди первых по числу самоубийств - более 20 случаев на сто тысяч мужчин.

