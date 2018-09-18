Комиссия по здравоохранению обсудит ситуацию с корью в стране

Эпидемиологическую ситуацию в стране и проблемы иммунизации населения обсудят сегодня в парламентской комиссии по соцзащите, здравоохранению и семье. С отчетами выступят представители Министерств здравоохранения и юстиции.

Они представят данные о количестве детей, которые не посещают школу из-за отсутствия прививок от кори, а также положения законодательства в области иммунизации.

В нашей стране объявлен оранжевый код опасности в связи с распространением кори. По информации Национального агентства общественного здоровья, зарегистрировано 282 случая заболевания, в основном в Чадыр-Лунгском, Вулкэнештском, Унгенском и Тараклийском районах.