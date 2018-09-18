Тудор Ульяновский совершает официальный визит в Пекин

Возможности развития молдо-китайского экономического сотрудничества обсуждает в ходе официального визита в Пекин министр иностранных дел и евроинтеграции Тудор Ульяновский. В центре обсуждений беспошлинный экспорт молдавских сельхозпродуктов и вина.

Участники встреч в Пекине отметили укрепление молдо-китайского диалога в последние две года. Этому способствовало, в частности, упрощение со стороны Молдовы визового режима для граждан Китая.

Как отметил Тудор Ульяновский, в первом квартале товарооборот между двумя странами вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 35%. За семь месяцев Молдова экспортировала в Китай товаров почти на десять миллионов долларов.

Китайские чиновники со своей стороны одобрили начало двусторонних консультаций о возможностях перехода к режиму свободной торговли. Первые обсуждения этого вопроса проходят в эти дни в Кишиневе.