"Игра престолов" стал лучшим драматическим сериалом по версии "Эмми"

"Игра престолов" телеканала HBO завоевала награду американской премии "Эмми" в номинации "Лучший драматический сериал". Об этом сообщает Reuters.

Также статуэтку получил актер Питер Динклэйдж за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале, где он исполнил роль Тириона Ланнистера, передает Лента.

Фэнтезийный сериал уже в третий раз обошел конкурентов в борьбе за главную номинацию. Всего "Игру престолов" академики отметили статуэтками "Эмми" более 130 раз.

"Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний показанный эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам. Восьмая часть, съемки которой завершились в июле, станет финальной.

"Эмми" вручается Американской телевизионной академией с 1949 года.





