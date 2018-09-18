Лидеры КНДР и Южной Кореи встретились в Пхеньяне

В Пхеньяне открылся третий саммит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Во вторник, 18 сентября, Ким Чен Ын и его жена встретили президентскую чету из Сеула в аэропорту. Это первый визит южнокорейского лидера в Северную Корею за последние 11 лет.

Из аэропорта лидеры двух стран прибыли в одном автомобиле прибыли в резиденцию для почетных гостей Пэкхвавон в столицеКНДР, пишет Корреспондент.

На повестке дня межкорейского саммита, который будет проходить в течение трех дней, прекращение ядерной программы Северной Кореии урегулирование конфликта между двумя странами. Кроме того, Мун Чжэ Ин намерен содействовать продолжению переговоров северокорейского руководства и Вашингтона.

Напомним, первые две встречи лидеров Южной Кореи и КНДР прошли в демилитаризованной зоне приграничной деревни Пханмунджом в апреле и мае 2018 года.

Так, 27 апреля Мун и Ким договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находились с начала 1950-х годов.

Встреча 26 мая была неанонсированной, на ней обсуждалась, в частности, предстоящие переговоры лидера КНДР с президентом США Дональдом Трампом, которые прошли 12 июня в Сингапуре.