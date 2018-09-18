В Эфиопии во время беспорядков погибли десятки людей

В Эфиопии неподалеку от столицы страны Аддис-Абебы произошли беспорядки в этническом центре оромо, во время которых погибли минимум 23 человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию во вторник, 18 сентября.

Беспорядки произошли после массовых демонстраций в субботу, которые проходили по случаю возвращения в страну лидеров повстанческого движения Фронт освобождения оромо, которое выступает за самоопределение оромо – самой крупной этнической группы страны, пишет Корреспондент.

Государственное агентство Fana Broadcasting сообщило, что полицией за насилие было задержано около 400 человек, 200 из которых потом были арестованы.