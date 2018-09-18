Плахотнюк: Валентина Нафорницэ - одна из тех выдающихся личностей, которые наполняют нас чувством гордости за страну

Сопрано Валентина Нафорницэ - одна из тех выдающихся личностей, которые наполняют нас чувством гордости за страну. Так отозвался о известной оперной певице основатель фонда "Эдельвейс" Влад Плахотнюк. На своей странице в фейсбуке от признался, что восхищается людьми, которые благодаря таланту и трудолюбию несут славу Молдовы далеко за ее пределами.

Влад Плахотнюк поблагодарил Валентину Нафорницэ за выступление на закрытии международного фестиваля имени Марии Биешу, а также за то, что она стала хорошим послом нашей страны.

Влад Плахотнюк заверил, что фонд "Эдельвейс" и впредь будет поддерживать полюбившиеся жителям Молдовы культурные события.

Благодаря поддержке фонда "Эдельвейс", фестиваль посетили 300 учителей престижных музыкальных учебных заведений, а участие в нем приняли исполнители из десяти стран.