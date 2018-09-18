В Австрии поезд столкнулся с автобусом

Один человек погиб и 11 пострадали при столкновении поезда и рейсового автобуса в городе Грац на юго-востоке Австрии, сообщила во вторник полиция федеральной земли Штирия.

Согласно сообщению полиции, инцидент произошел около 08.00 (09.00 по Молдове). Поезд и рейсовый автобус столкнулись в Граце на железнодорожном переезде на улице Гроттенхофштрасе, передает РИА Новости.

"К настоящему моменту погиб один человек, 11 получили ранения", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Других подробностей случившегося пока нет.