Число жертв шторма "Флоренс" в США возросло до 32 человек

Число жертв шторма "Флоренс" в Северной и Южной Каролине увеличилось до 32 человек, передает телеканал CBS News.

Ранее сообщалось, что в результате стихии погибли 24 человека, среди них двое младенцев, передает РИА Новости.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер в ходе пресс-конференции подтвердил гибель 17 человек в его штате.

Ураган "Флоренс" обрушился на атлантическое побережье США в пятницу и сразу же стал ослабевать, сейчас его статус понижен до шторма. Опасность от ветра значительно снизилась — он не превышает 75 километров в час. Однако по-прежнему сохраняется угроза сильных наводнений, поскольку шторм принес огромное количество осадков и почти прекратил движение с выходом на сушу.

Более 27 тысяч жителей Северной и Южной Каролины находятся во временных убежищах. Сотни тысяч потребителей остались без света. Около 523 тысяч домов и предприятий остаются без электричества.