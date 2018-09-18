Грозит до 15 лет тюрьмы: мать и дочь вымогали у жителей столицы деньги в обмен на экстрасенсорную помощь

Дело мошенниц, которые выдавали себя за ясновидящих, передано в суд. Следствие собрало доказательства, что 62-летняя женщина и ее дочь, пользуясь доверием людей, выманивали у них крупные суммы денег и имущество.

Они рекламировали свои якобы экстрасенсорные способности в интернете, обещая помощь в обретении счастья и исцеление от болезней. Прием клиентов вели дома, а за сеанс брали сто леев. Но потом начинали искусно манипулировать людскими горестями и доверием, в итоге некоторые отдавали мошенницам все, что имели. От одной из жительниц столицы они получили имущества на 380 тысяч леев. Старшая из мошенниц ожидает судебного разбирательства под домашним арестом. Ее дочь объявлена в розыск. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

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