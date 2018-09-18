В Чехии собака нашла клад бронзового века

Житель чешской деревни Костелецки Горки на севере страны во время прогулки с собакой обнаружил клад из более 20 бронзовых предметов, которым три тысячи лет. Об этом сообщает Радио Прага.

Отмечается, что клад нашел пес, который начал яростно рыть землю в месте, где находились артефакты. Среди найденных предеметов оказались бронзовые серпы, наконечники копий, топоры и несколько браслетов, пиешт Корреспондент.

Историки заявили, что вещи были изготовлены представителями урнопольской культуры. Они зарывали в землю керамические урны с прахом умерших, а также прятали клады в труднодоступных местах – побережьях рек и заболоченных землях.