Репортер прервала прямой эфир, чтобы спасти собаку

Репортер ABC Джули Уилсон вела прямую трансляцию с улиц города Нью-Берн в Северной Каролине. Город ушел под воду в результате урагана Флоренс. На какое-то время репортер остановила вещание, спасая раненую собаку.

Женщина транслировала свой стрим в Facebook, который набрал более 100 тысяч просмотров, пишет Корреспондент.

Уилсон находилась в самом центре событий, местные жители продолжали спасать людей и пожитки из затопленных домов. Репортер встретила местную жительницу Ташу, которая шла спасать собаку дочери. Она поранилась и не могла самостоятельно плыть.

Таша не смогла справиться с тяжелой собакой, и репортер отдала свою камеру, оттащив собаку в лодку.