В Сети показали фото, сделанные на iPhone XS

В Сети были опубликованы снимки, сделанные на iPhone XS. Сделал их фотограф Остин Манн, посетивший живописное экзотическое место Занзибаре. Об этом пишет MacRumors.

Эти снимки являются одним их первых результатов тестирования камеры нового флагманского смартфона Apple, пишет Корреспондент.

Как известно, гаджет получил 12-мегапиксельную двойную камеру (широкоугольный f / 1.8 и телеобъектив f / 2.4 с OIS), как у предшественника, но с рядом улучшений.

Одно их ключевых новшеств - возможность регулировать глубину резкости после создания снимка. Это дает возможность выделить основной объект на фотографии. Эта функция доступна как на основной камере флагмана, так и на фронтальной.