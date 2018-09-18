В кабмине будут два новых министра. Речь идет о министре здравоохранения, труда и социальной защиты и министре сельского хозяйства и регионального развития. Объявление о перестановки было сделано лидером ДПМ Владом Плахотнюком на еженедельном брифинге партии.
На должность министра здравоохранения, труда и социально защиты предложена Сильвия Раду, а на должность министра сельского хозяйства и регионального развития Николай Чубук.
"Люди, которые занимали прежние должностные места, проделали серьезную работу, но граждане хотят более высокого качества и быстрых результатов, хотят непосредственную связь с руководителями соответствующих учреждений. Более того, в областях, где происходят перестановки, должны быть начаты масштабные проекты модернизации и необходим более эффективный и мужественный управленческий подход, - сказал Влад Плахотнюк.
"При последних изменения зимой, я четко сказал, что оценки министров будут сделаны гражданами, являющимися непосредственными бенефициарами деятельности правительства. И тот факт, что до выборов остается несколько месяцев, не значит что мы не должны делать изменения, если так требуют люди", - отметил Влад Плахотнюк.
Николай Чубук - новый министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. С 2016 года Чубук был директором Агентства по вмешательству и платежу сельского хозяйства.
Он начал свою карьеру в Министерстве сельского хозяйства в 2004 году в качестве консультанта юридического отдела и гармонизации законодательства, через три года был назначен заместителем директора.
В последствии он занимал высокие должности в Moldagrotech, в Центре стандартизации и экспериментов по качеству консервированного производства, а так же был членом совета директоров хлебозавода в стране.
В период с 2010-2016 год был заместителем директора AIPA.
Он учился в Государственном Университете на факультете Право и является магистром госуправления.
Ему 37 лет, есть жена и один ребенок. Говорит на трех языках: русский, румынский и английский.
Сильвия Раду - новый министр здравоохранения, труда и социальной защиты. Президент «Gas Natural Fenosa Moldova» с апреля 2008 по декабрь 2015 года.
С 6 ноября 2017 года до апреля 2018 исполняла обязанности генерального мэра столицы. Согласно данным ЦИК, она получила 17,65% голосов.
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Колумнист "КП" в Молдове