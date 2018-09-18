Число погибших из-за тайфуна "Мангхут" на Филиппинах увеличилось до 74

Число погибших в результате тайфуна "Мангхут" на Филиппинах выросло до 74, сообщает портал Rappler со ссылкой на национальную полицию.

Ранее сообщалось о 65 жертвах и 43 пропавших без вести.

"Число погибших в результате тайфуна "Мангхут" во вторник, 18 сентября, увеличилось до 74, наибольшее число жертв приходится на Кордильерский административный регион", — говорится в сообщении портала.

По данным полиции, на данный момент пропавшими без вести числятся 55 человек, из них 52 в Кордильерском административном регионе, который сильно пострадал в результате оползней. Также сообщается о 74 пострадавших, пишет РИА Новости.

Мощный тайфун "Мангхут" достиг северо-восточного побережья Филиппин в пятницу вечером. По данным властей, тайфун затронул более 800 тысяч человек, проживающих в регионе.







