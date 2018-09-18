Отключения воды на нескольких улицах в пригородах Гидигич и Ватра

Потребители, проживающие на нескольких улицах в пригородах Гидигич и Ватра, в среду, 19 сентября, останутся без водопроводной воды. "Apă-Canal Chișinău" призывает потребителей обеспечить себя минимальным запасом воды для питья и бытовых нужд на период приостановки водоснабжения.

С 09.00 до 15.00 поставщиком воды запланированы работы по промывке водонапорных башен и водопроводных сетей в селе Гидигич. Вследствие этого водоснабжение будет прервано на улицах Поноарелор, Кымпией и Буков, передает IPN.



Кроме того, в связи с выполнением работ, запланированных компанией „Gas Natural Fenosa”, возможно отключение электроэнергии, которое приведёт к приостановке водоснабжения на улицах Фынтыницей и Тинеретулуй в городе Ватра. Отключения воды планируются с 09:00 до 17:00.



По завершении работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.