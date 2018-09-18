Названы номинанты на звание лучшего автомобиля года

Организаторы премии World Car of The Year огласили список номинантов за 2018 год. Всего в списке оказалось 35 машин, в том числе четыре модели Audi, а также машины BMW, Kia, Toyota и другие.

Как сообщает портал Motor1, среди номинантов автомобили Acura RDX, Audi A1, A6 и Q3, BMW 3 Series, BMW X2 и i8 Roadster, Dacia Duster, Ford Focus, Hyundai Santa Fe и Nexo. Также в списке оказались Infiniti QX50, Kia Ceed/Forte, Soul и Niro EV, Toyota Avalon, Corolla и RAV4, пишет Известия.ru.

За звание лучшей машины класса люкс поборются Audi A7 и Q8, BMW 8 Series, Mercedes-Benz GLE и Volkswagen Touareg.

Выбирать лучший автомобиль будет коллегия жюри, состоящая из 85 экспертов и автомобильных обозревателей. Церемония награждения состоится в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке.

В 2017 году премию получил автомобиль Volvo XC60.