Психологи выявили у людей склонность к занижению самооценки при знакомстве

Американские ученые установили, что люди часто недооценивают, насколько хорошее впечатление они произвели на новых знакомых во время первой беседы.

Команда исследователей из Йельского университета выяснила, что при первом общении у людей существует «разрыв симпатии», который возникает из-за того, что они больше сосредоточены на собственном негативном восприятии себя. Статья опубликована в журнале Psychological Science.

Психологи провели серию из пяти опытов. В частности, в первом участвовали 36 человек. Их разделили на пары по половому признаку и попросили поговорить друг с другом, пишет Известия.ru.

В ходе беседы задавались обычные вопросы о том, откуда собеседник и какие у него хобби. По завершении разговора каждого участника просили оценить, насколько ему понравился собеседник, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Оказалось, что люди оценивают своих собеседников примерно на 0,8 балла выше, чем те думают о себе сами.