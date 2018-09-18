Отец снял призрак-няню возле годовалой дочери

В английском Нортумберленде 31-летний Стивен увидел возле кровати маленькой дочери привидение. Мистическое явление попало на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина заметил возле колыбели годовалой дочери белый силуэт. Пугающий момент сняло на видео устройство видеоняни, пишет Корреспондент.

На кадрах видно, как в поле зрения попадает движущийся объект, похожий на руку. Он движется в сторону спящего ребенка и исчезает.

По словам Стивена, он не верит в приведения, но был настолько напуган, что замер на месте. Мужчине понадобилось некоторое время, чтобы решится войти в комнату к дочери.

Также отец говорит, что незадолго до произошедшего, в кроватке дочери появилась кукла, которою туда никто не клал. Эксперты считают, что изображение могло оказаться просто случайностью.