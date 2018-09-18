Карусель начала разваливаться на ходу в Англии. ВИДЕО

Карусель в английском парке Thorpe Park’s Vortex начала разваливаться по частям на полном ходу. Об этом сообщил The Sun со ссылкой на очевидца события.

36-летний Рикки Тейлор посетил парк аттракционов со своими приятелями. Один из них решил снять катающихся друзей. На видео попал момент, когда карусель, раскручивающая людей на высоте 19 метров, начала разваливаться на ходу. Отлетевшая деталь чуть не упала на отдыхающих, передает 360tv.

Позднее оказалось, что оторвалась часть спинки одного из стульев, на котором висела табличка с надписью «не использовать». Также стало известно, что посетители аттракциона предупреждали персонал о найденных открученных болтах. Сотрудники лишь рассмеялись над заявлением.

Владелец парка, в свою очередь, объяснил, что от стула отвалился кусок пенопласта. Не найдя никаких болтов, аттракцион заработал через 15 минут после происшествия.

Между тем карусель несколько раз закрывали для проведения технических работ.